Россияне составили более 10% от всего турпотока в Турции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских туристов, посетивших Турцию в этом году, превысило миллион и составило более 10% от всего турпотока в этой стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Турции Алексей Ерхов.

«По текущему году имеются данные за первые четыре месяца. Из общего количества в 11 миллионов из России прибыло 1 млн 153 тыс. туристов, т. е. 10,5% от общего числа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 135% больше», — сказал он.