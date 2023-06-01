Азовское море стало внутренним для России, поэтому договор с Украиной денонсируется — Песков
17:12 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Денонсация Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива связано с тем, что это море стало внутрироссийским, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По Азовскому морю — там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус», — сказал представитель Кремля, комментируя денонсацию Госдумой соответствующего российско-украинского договора.
Песков сказал, что не может точно ответить на вопрос, планируется ли денонсировать еще какие-либо соглашения с Украиной.
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