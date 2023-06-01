SpaceX будет обеспечивать связь Starlink на Украине по контракту с Пентагоном - СМИ
19:10 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода», — приводит агентство фрагмент заявления.
Количество предоставляемых терминалов, сумма сделки и другие подробности контракта не разглашаются.
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