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SpaceX будет обеспечивать связь Starlink на Украине по контракту с Пентагоном - СМИ

19:10 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принадлежащая предпринимателю Илону Маску американская компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

«Спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода», — приводит агентство фрагмент заявления.

Количество предоставляемых терминалов, сумма сделки и другие подробности контракта не разглашаются.

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