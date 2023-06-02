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Учебник по истории дополнят после победы России в СВО — Кравцов

16:12 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьный учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) будет дополнен новыми разделами после победы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация. Обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11-е классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории», — сказал он в интервью Первому каналу.

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