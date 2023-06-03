До +3 градусов может похолодать в Москве в ночь на 3 июня
09:15 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице прогнозируют от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
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