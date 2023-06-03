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НОВОСТИ

Реэкспортируемое на Украину советское и российское оружие часто оказывается на «черном рынке» - ФСВТС

19:10 03.06.2023 Источник: Интерфакс

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России встревожены реэкспортом рядом стран на Украину вооружений российского и советского производства.

"Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на "черных рынках", потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма", - говорится в заявлении ФСВТС России, распространенном в субботу.

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