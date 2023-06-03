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НОВОСТИ

Президентом США подписан закон о повышении потолка госдолга

21:10 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в субботу подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга страны. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

«В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона <…>, H. R. 3746», — говорится в заявлении Белого дома.

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