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НОВОСТИ

Из-за дефекта ВПП временно закрыт аэропорт города Кемерово

11:05 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Кемерова закрылся по техническим причинам до утра понедельника, по этой причине ряд авиарейсов задерживаются или отменены. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.


«Аэродром закрыт до утра по техническим причинам», — рассказал собеседник агентства. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что задержки рейсов связаны с дефектами взлетно-посадочной полосы, которые возникли из-за погодных условий.

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