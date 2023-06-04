Из-за дефекта ВПП временно закрыт аэропорт города Кемерово

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Кемерова закрылся по техническим причинам до утра понедельника, по этой причине ряд авиарейсов задерживаются или отменены. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.





«Аэродром закрыт до утра по техническим причинам», — рассказал собеседник агентства. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что задержки рейсов связаны с дефектами взлетно-посадочной полосы, которые возникли из-за погодных условий.