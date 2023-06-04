Оппозиция проводит в центре Варшавы массовую демонстрацию
13:30 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией «Гражданская платформа» экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска. Она приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года.Как заявили организаторы демонстрации, это акция «против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу».
НОВОСТИ
- 13:25 04.06.2023
- «Троица» Рублева будет находится в храме Христа Спасителя «определенное время» - Патриарх Кирилл
- 11:05 04.06.2023
- Из-за дефекта ВПП временно закрыт аэропорт города Кемерово
- 10:30 04.06.2023
- Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников
- 10:00 04.06.2023
- «Святая Троица» Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела реставрации не позднее 19 июня – сообщение ГТГ
- 09:15 04.06.2023
- Китай «не обещает отказаться от применения силы» при воссоединении с Тайванем – Минобороны КНР
- 09:00 04.06.2023
- В университете Кембриджа решили уйти от термина «англосаксы», чтобы развеять основу мифов национализма
- 21:10 03.06.2023
- Президентом США подписан закон о повышении потолка госдолга
- 20:00 03.06.2023
- «Троица» Рублева останется в Храме Христа Спасителя на год – Патриарх Кирилл
- 19:10 03.06.2023
- Реэкспортируемое на Украину советское и российское оружие часто оказывается на «черном рынке» - ФСВТС
- 17:10 03.06.2023
- Песков рассказал, почему Франция не может быть площадкой мирного саммита по Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать