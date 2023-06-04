Оппозиция проводит в центре Варшавы массовую демонстрацию

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованная польской оппозицией массовая демонстрация началась в воскресенье в центре польской столицы. Прямая трансляция происходящего ведется организаторами в YouTube («Ютьюб»).

Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией «Гражданская платформа» экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска. Она приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года.

Как заявили организаторы демонстрации, это акция «против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу».