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Оппозиция проводит в центре Варшавы массовую демонстрацию

13:30 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованная польской оппозицией массовая демонстрация началась в воскресенье в центре польской столицы. Прямая трансляция происходящего ведется организаторами в YouTube («Ютьюб»).

Акция проводится крупнейшей польской оппозиционной партией «Гражданская платформа» экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска. Она приурочена к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года.

Как заявили организаторы демонстрации, это акция «против дороговизны, злодейства и вранья, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу».

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