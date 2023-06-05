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На предмет завышения цен на молочную продукцию ФАС проверит торговые сети - СМИ

09:40 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции после обращения первых зампредов комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова и Олега Нилова. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Издание, ссылаясь на документ, отмечает, что в 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15-20% от ранее законтрактованных цен — от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже.

«Росту потребления молочных продуктов и спроса на них препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100-150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», — объясняют парламентарии в документе.

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