На предмет завышения цен на молочную продукцию ФАС проверит торговые сети - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции после обращения первых зампредов комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова и Олега Нилова. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.



Издание, ссылаясь на документ, отмечает, что в 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15-20% от ранее законтрактованных цен — от 4 до 7 рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже.



«Росту потребления молочных продуктов и спроса на них препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100-150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет», — объясняют парламентарии в документе.



