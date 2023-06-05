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НОВОСТИ

За 2023 год Таиланд уже успели посетить более 700 тыс. российских туристов

13:10 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Россия заняла третье место по числу туристов, посетивших Таиланд в январе-мае 2023 года, российский турпоток превысил 700 тыс. человек, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в управлении по туризму Таиланда (TAT).

Первое место заняла Малайзия, с 1 января по 31 мая оттуда приехали более 1,66 млн туристов. На втором - Китай (1,13 млн). Замыкает тройку лидеров Россия (740,79 тыс.). На четвертом месте с разницей чуть более 100 тыс. Южная Корея (640,24 тыс.). На пятом - Индия (600,59 тыс.).

Всего за пять месяцев Таиланд принял 10,37 млн иностранных туристов.

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