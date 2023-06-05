Спецслужбы Бельгии проверят по поручению премьера факты использования бельгийского оружия на территории РФ

12:20 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил о поручении разведслужбам и военным изучить ситуацию с использованием на территории РФ диверсантами из Украины переданного Киеву бельгийского оружия.



"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, но у меня нет подтверждения. Правило четкое: конечно, наше оружие, поставляемое Украине, должно служить оборонным целям на украинской территории. Для этого существуют очень строгие правила", - сказал Де Кроо в эфире телеканала RTBF.



Он призвал убедиться в достоверности этой информации и проверить, действительно ли является использованное диверсантами оружие безвозмездной военной помощью, оказанной Бельгией для обороны Украины.



