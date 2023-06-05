Спецслужбы Бельгии проверят по поручению премьера факты использования бельгийского оружия на территории РФ
12:20 05.06.2023 Источник: Интерфакс
"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, но у меня нет подтверждения. Правило четкое: конечно, наше оружие, поставляемое Украине, должно служить оборонным целям на украинской территории. Для этого существуют очень строгие правила", - сказал Де Кроо в эфире телеканала RTBF.
Он призвал убедиться в достоверности этой информации и проверить, действительно ли является использованное диверсантами оружие безвозмездной военной помощью, оказанной Бельгией для обороны Украины.
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