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НОВОСТИ

Спецслужбы Бельгии проверят по поручению премьера факты использования бельгийского оружия на территории РФ

12:20 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил о поручении разведслужбам и военным изучить ситуацию с использованием на территории РФ диверсантами из Украины переданного Киеву бельгийского оружия.

"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, но у меня нет подтверждения. Правило четкое: конечно, наше оружие, поставляемое Украине, должно служить оборонным целям на украинской территории. Для этого существуют очень строгие правила", - сказал Де Кроо в эфире телеканала RTBF.

Он призвал убедиться в достоверности этой информации и проверить, действительно ли является использованное диверсантами оружие безвозмездной военной помощью, оказанной Бельгией для обороны Украины.

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