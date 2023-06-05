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НОВОСТИ

Попытка ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении сорвана - Минобороны РФ

14:10 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Российские военные сорвали попытку вооруженных сил Украины начать наступление на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область), подразделения украинской армии понесли значительные потери, заявили в Минобороны РФ.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

По его словам, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

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