Попытка ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении сорвана - Минобороны РФ

14:10 Источник: Интерфакс

Российские военные сорвали попытку вооруженных сил Украины начать наступление на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область), подразделения украинской армии понесли значительные потери, заявили в Минобороны РФ.



"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.



По его словам, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.



