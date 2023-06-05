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Силуанов: Мы не будем замыкаться, мы являемся членами мировой экономики и продолжим этот тренд

16:00 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является частью мировой экономики и не собирается замыкаться, заявил министр финансов РФ Антон Силуанова в интервью телеканалу CGTN.

«Российская Федерация, как и прежде, является полноправным участником политических дискуссий по ключевым мировым проблемам. Мы не стараемся и не будем замыкаться, мы являемся членами мировой экономики и продолжим этот тренд, сменив лишь отдельные направления. Там, где закрываются во взаимоотношениях с РФ, ничего не поделаешь, мы будем развивать наши усилия, нашу торговлю и инвестиционную взаимную активность с другими странами», — сказал он.

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