Глава МИД Украины заявил, что все нужное для наступления оружие уже получено
21:40 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы разблокировали поставки всех вооружений. <…> Не осталось ничего существенного, чего необходимо было бы добиваться», — сказал он агентству. Министр не ответил на вопрос о том, начали ли уже Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступление, заявив, что главное — это не дата его начала, а то, насколько успешным оно окажется для Украины.
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