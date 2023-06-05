Глава МИД Украины заявил, что все нужное для наступления оружие уже получено

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила достаточно оружия для того, чтобы осуществлять контрнаступление. Об этом агентству Рейтер заявил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы разблокировали поставки всех вооружений. <…> Не осталось ничего существенного, чего необходимо было бы добиваться», — сказал он агентству. Министр не ответил на вопрос о том, начали ли уже Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступление, заявив, что главное — это не дата его начала, а то, насколько успешным оно окажется для Украины.