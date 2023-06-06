Ночные удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек - мэр

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.



«Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — сказал он журналистам.



Ранее ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре.



