Ночные удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек - мэр
09:25 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — сказал он журналистам.
Ранее ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре.
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