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Ночные удары ВСУ по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек - мэр

09:25 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

«Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — сказал он журналистам.

Ранее ночью в СМИ начали расходиться сообщения о подрыве ВС Украины плотины Каховской ГЭС на Днепре.

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