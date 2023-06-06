Шойгу: Украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский режим в последние трое суток предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, но ни на одном из них не добился успеха и понес значительные потери. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей», — сказал он.