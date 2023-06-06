Шойгу: Попытки наступления сорваны, противник остановлен
17:00 06.06.2023 Источник: Интерфакс
"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм", - сказал Шойгу во вторник. Он заявил, что ВСУ не добились своих целей и понесли "значительные и несопоставимые потери".
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