Шойгу: Попытки наступления сорваны, противник остановлен

17:00 Источник: Интерфакс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) сорваны, противник остановлен.

"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм", - сказал Шойгу во вторник. Он заявил, что ВСУ не добились своих целей и понесли "значительные и несопоставимые потери".