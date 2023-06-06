ЦРУ располагало информацией о планах подрыва «Северных потоков» - WP

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагало информацией о планах Украины по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» задолго до диверсии. Об этом сообщила во вторник газета «Вашингтон пост».

По ее сведениям, в июне прошлого года ЦРУ узнало от разведывательной службы одной из европейских стран, что группа из шести служащих сил специального назначения Украины намеревалась взорвать трубопровод, связывающий Россию и Германию. Название европейской страны газета не указывает по просьбе своих источников.