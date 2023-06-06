На вопрос по теме разрушения дамбы Каховской ГЭС Байден ответил: Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов намерена помогать Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден в Белом доме.

Перед заседанием правительства его спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — ответил глава государства.