На вопрос по теме разрушения дамбы Каховской ГЭС Байден ответил: Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине
22:30 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перед заседанием правительства его спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — ответил глава государства.
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