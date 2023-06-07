После прорыва Каховской ГЭС вода затопила около 2,7 тыс. домов, эвакуированы 1,3 тыс. человек

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в экстренных службах.



«По последним данным, вода подтопила порядка 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. В них в общей сложности проживали 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.



