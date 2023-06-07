В Ульяновской области выросло число случаев отравления суррогатным сидром

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестьдесят два случая отравления суррогатным сидром зафиксированы в Ульяновской области. Об этом в среду сообщила ТАСС и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.



«По данным на утро 7 июня, выявлено 62 случая отравления, в том числе 20 человек умерли», — сказала собеседница агентства.



Накануне Минздрав региона сообщал о 51 пострадавшем от отравления.



