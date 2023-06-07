Гражданка РФ Софья Сапега помилована президентом Белоруссии

18:40 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, 7 июня ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, сообщает в среду госагентство БелТА.

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании", - сказал Кожемяко, которого цитирует агентство.

Сапега выразила благодарность Лукашенко, за данный ей второй шанс - за возможность вернуться домой, к своей семье.