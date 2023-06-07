0
0
83
НОВОСТИ

Гражданка РФ Софья Сапега помилована президентом Белоруссии

18:40 07.06.2023 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, 7 июня ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко, сообщает в среду госагентство БелТА.

"По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании", - сказал Кожемяко, которого цитирует агентство.

Сапега выразила благодарность Лукашенко, за данный ей второй шанс - за возможность вернуться домой, к своей семье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 07.06.2023
НАТО собирается "выкатить новые региональные планы"
0
30
19:00 07.06.2023
Работу по ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС Путин поручил главе МЧС
0
58
18:20 07.06.2023
Ватикан сообщил об отмене всех аудиенций Папы Римского Франциска до 18 июня по состоянию здоровья
0
131
17:30 07.06.2023
Президент России примет делегацию руководителей стран Африки по урегулированию ситуации на Украине
0
207
16:50 07.06.2023
Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией
0
250
16:42 07.06.2023
Делегация Республики Дагестан посетила «Школу 21» в Москве
0
237
16:10 07.06.2023
Турция предлагает создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС
0
312
16:00 07.06.2023
Венгрия вместе с Францией собирается не допустить дискриминацию ядерной энергетики в ЕС
0
280
15:30 07.06.2023
Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса нанес удар по общим усилиям в борьбе с голодом – МИД РФ
0
323
14:48 07.06.2023
Обращение губернатора Андрея Воробьева: главные изменения, которые ждут Подмосковье
0
390

Возврат к списку