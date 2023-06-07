Папа Римский перенес операцию на брюшной полости

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциску в среду перенес операцию на брюшной полости. Как сообщает служба печати Святого престола, хирургическое вмешательство под общим наркозом прошло успешно в римской больнице имени Агостино Джемелли «без осложнений».

«Операция завершилась, прошла без осложнений и длилась три часа», — сообщили в пресс-службе Ватикана.