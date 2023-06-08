El Pais: Зеленский просит у Испании Patriot, Эрдоган против

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы Мадрид поставил Киеву системы противоракетной обороны Patriot. Об этом пишет в четверг газета El Pais. По ее сведениям, президент Украины Владимир Зеленский сделал соответствующий запрос в ходе встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом во время саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.



Как пишет газета, одна из двух батарей, которые есть у Испании, размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а вторая находится в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании и важна для национальной обороны. El Pais утверждает, что Мадрид мог бы передать Киеву развернутую в Турции батарею, но Эрдоган ясно дал понять, что заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике после 31 декабря этого года, когда завершается действие текущих обязательств.





