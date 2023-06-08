В Венгрии созван Совет обороны из-за ситуации в Украине

10:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг провел заседание Совета обороны в связи с эскалацией военных действий на территории соседней Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

«В четверг на рассвете премьер-министр Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с эскалацией боевых действий в ходе войны [на Украине]», — процитировало его информационное агентство МТИ. По словам пресс-секретаря, Орбан отметил, что «боевые действия усилились, хотя [противоборствующим сторонам] следовало бы прекратить огонь и приступить к мирным переговорам». Премьер подчеркнул, что «безопасность Венгрии остается главным приоритетом» правительства.

На заседании Совета обороны — консультативного органа при премьер-министре — присутствовали министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, начальник Генштаба Вооруженных сил Венгрии генерал-лейтенант Габор Бёрёнди, министр внутренних дел Шандор Пинтер, руководитель ведомства премьер-министра Антал Роган, а также ряд других представителей государственных служб и министерств.