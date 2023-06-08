Патрушев объяснил, почему не удалось заключить мир с Украиной
11:39 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Украины было готово к урегулированию конфликта с Россией, но отказалось из-за давления США. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев журналистам.
«Если бы не давление США на тех, кого они поставили во главе Украины, этой ситуации бы не было. Даже сами руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили», — сказал секретарь Совбеза РФ, имея в виду, очевидно, переговоры российской и украинской делегаций в Турции в марте прошлого года. Однако, продолжил Патрушев, «утром они [члены украинской делегации] нам передавали [предложения] во время переговоров, а вечером говорили: „Нет, мы от них отказываемся“.
«Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров», — подчеркнул секретарь СБ РФ. Он заключил, что «заинтересованные в этом конфликте есть» — прежде всего США и Великобритания.
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