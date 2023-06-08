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Россия пока не готова выпустить на дороги беспилотные автомобили - Госавтоинспекция

16:25 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовности к запуску высокотехнических транспортных средств в России ни технически, ни инфраструктурно, ни законодательно нет. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин.

Он отметил, что на сегодняшний момент полностью беспилотных транспортных средств — единицы. «Если мы говорим про нашу страну, то корректнее было бы говорить о высокоавтоматизированных транспортных средствах. <…> Пока ни технически, ни инфраструктурно, ни законодательно мы не подошли к тому моменту, чтобы полностью без водителя пустить в движение автомобиль такого высокого класса автоматизации», — сказал он журналистам.

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