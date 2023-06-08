Россия пока не готова выпустить на дороги беспилотные автомобили - Госавтоинспекция
16:25 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что на сегодняшний момент полностью беспилотных транспортных средств — единицы. «Если мы говорим про нашу страну, то корректнее было бы говорить о высокоавтоматизированных транспортных средствах. <…> Пока ни технически, ни инфраструктурно, ни законодательно мы не подошли к тому моменту, чтобы полностью без водителя пустить в движение автомобиль такого высокого класса автоматизации», — сказал он журналистам.
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