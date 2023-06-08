Пентагон отметил «агрессивность» китайских пилотов при перехватах самолетов США и союзников
21:00 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Примерно в последние 18 месяцев мы наблюдали резкий рост числа авиаперехватов со стороны НОАК (Народно-освободительной армии Китая — прим. ТАСС) в регионе <…>», — утверждал он. По его версии, китайские летчики совершают «опасные маневры», действуют «более настойчиво, агрессивно, непрофессионально, рискованно и опасно».«Мы видели <…> такие действия в отношении союзников США: канадцев, австралийцев и других», — сказал Рэтнер.
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