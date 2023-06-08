Пентагон отметил «агрессивность» китайских пилотов при перехватах самолетов США и союзников

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская сторона действует все более агрессивно при перехвате самолетов США и их союзников, в то же время Пекин отказывается от диалога с Вашингтоном по военным вопросам. С таким утверждением выступил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

«Примерно в последние 18 месяцев мы наблюдали резкий рост числа авиаперехватов со стороны НОАК (Народно-освободительной армии Китая — прим. ТАСС) в регионе <…>», — утверждал он. По его версии, китайские летчики совершают «опасные маневры», действуют «более настойчиво, агрессивно, непрофессионально, рискованно и опасно».

«Мы видели <…> такие действия в отношении союзников США: канадцев, австралийцев и других», — сказал Рэтнер.