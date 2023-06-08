На настоящий момент, от отравления суррогатным сидром умер 31 человек - Минздрав
21:40 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 беременная женщина», — говорится в сообщении.
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