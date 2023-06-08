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На настоящий момент, от отравления суррогатным сидром умер 31 человек - Минздрав

21:40 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число отравившихся суррогатным сидром в России составило 101, из них 31 человек умер. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 беременная женщина», — говорится в сообщении.

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