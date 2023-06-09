Система ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели
13:05 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели, написал в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.
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