Система ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели, написал в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.