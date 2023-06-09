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НОВОСТИ

Эвакуация из Херсонской области идет под варварскими обстрелами ВСУ — Песков

14:32 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуировать людей из части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приходится под непрекращающимися варварскими обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вся работа происходит под обстрелами украинских вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Вы знаете, что в результате этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие», — указал он.

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