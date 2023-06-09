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НОВОСТИ

Пересильд, Шипенко и Эрнст получили госпремию за фильм «Вызов»

15:12 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов». Имена лауреатов оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

«Вызов» стал первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). По сюжету торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости.

Для съемок 5 октября 2021 года Шипенко, Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС на корабле «Союз МС-19».

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