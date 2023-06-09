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Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

15:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но допустил ее повышение на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее».

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