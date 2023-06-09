В Норвегии задержаны шесть российских рыбопромысловых судов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть российских рыбопромысловых судов незаконно удерживаются на норвежских судоремонтных заводах. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, прошедшей в пятницу в Мурманске.

«Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности», — сообщил Шестаков.