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НОВОСТИ

В Норвегии задержаны шесть российских рыбопромысловых судов

16:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть российских рыбопромысловых судов незаконно удерживаются на норвежских судоремонтных заводах. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, прошедшей в пятницу в Мурманске.

«Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности», — сообщил Шестаков.

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