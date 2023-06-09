«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
18:28 09.06.2023
Партия «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.
«В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от «Единой России». И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», - сказал Андрей Турчак.
Ранее Московская городская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года.
НОВОСТИ
- 18:25 09.06.2023
- Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
- 18:05 09.06.2023
- Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями
- 18:00 09.06.2023
- Киев не рассчитывал, что суд в Гааге в своем решении признает Крым российским — Клишас
- 17:55 09.06.2023
- Андрей Турчак: Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны
- 17:32 09.06.2023
- РФ примет участие в организованных Китаем учениях «Север. Взаимодействия-2023» — МО КНР
- 17:12 09.06.2023
- Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС
- 17:00 09.06.2023
- ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке, предварительно, ракетами Storm Shadow
- 16:32 09.06.2023
- Размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии начнется после 7–8 июля — Путин
- 16:12 09.06.2023
- Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
- 16:00 09.06.2023
- В Норвегии задержаны шесть российских рыбопромысловых судов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать