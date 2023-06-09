«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

18:28

Партия «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

«В этом году Сергей Семенович идет на выборы как кандидат от «Единой России». И это ответственность не только для него, но прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», - сказал Андрей Турчак.

Ранее Московская городская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года.