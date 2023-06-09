Путин назвал впечатляющими цифры потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин указал на огромный масштаб потерь украинской армии в ходе провалившихся попыток контрнаступления.

«Я не буду воспроизводить цифры [потерь ВСУ], но они впечатляют», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме.