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Путин назвал впечатляющими цифры потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления

18:40 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин указал на огромный масштаб потерь украинской армии в ходе провалившихся попыток контрнаступления.

«Я не буду воспроизводить цифры [потерь ВСУ], но они впечатляют», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме.

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