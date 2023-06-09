Медведев посоветовал «закрыть рот» политикам США, критикующим действия РФ в ходе СВО
20:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на наглость американских политиков, критикующих действия России по защите своих людей в ходе СВО, напомнив, что США после Второй мировой войны становились участниками большинства крупных региональных конфликтов по всему миру с многочисленными жертвами.
На своей странице в Twitter политик отметил, что после всего этого у президента США Джо Байдена «и других лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий». «Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!» — написал Медведев.
Запись оставлена на английском языке.
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