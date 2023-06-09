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Трамп и его помощник обвиняются по 38 пунктам в деле о секретных документах

22:40 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти предъявили бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов, следует из обвинительного заключения размещенного в пятницу в электронной базе суда южного округа штата Флорида.

Согласно документу, в дополнительном перечне возможных штрафных санкций в адрес экс-главы американской администрации указывается 37 пунктов, в отношении его помощника — 6. В числе прочего ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

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