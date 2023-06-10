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Большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит на Украину быстро — Bloomberg

14:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть вооружений из нового пакета военной помощи США Киеву на сумму 2,1 млрд долларов не будет отправлена на Украину в ближайшее время. Об этом в субботу сообщило агентство Блумберг.

По его данным, большая часть техники, о которой Пентагон объявил в пятницу, не отправится на Украину в течение ближайших месяцев, а, возможно, и лет. Это объясняется тем, что данное оружие необходимо законтрактовать и произвести, в отличие от вооружений, поставляемых со складов Минобороны США.

9 июня Пентагон сообщил, что власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, в который войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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