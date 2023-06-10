Конфликт на Украине затянется - председатель военного комитета ЕС

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине не перерастет в мировую войну, но может затянуться, а контрнаступление ВСУ не приведет к началу мирных переговоров. Такое мнение высказал бывший начальник Генштаба ВС Италии, председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано, отметив, что в переговорах, по его мнению, стороны пока не заинтересованы.

«Мир на Украине будет решаться на поле боя. Контрнаступление не означает, что [оно] приведет к началу переговоров. Наоборот, сейчас многие факторы указывают на то, что война продлится долго», — сказал он в опубликованном в субботу в газете «Стампа» интервью.

Среди них он прежде всего выделил временной фактор, поскольку Европе понадобится некоторый период, чтобы реализовать решение по приобретению боеприпасов для Украины. «Эти боеприпасы прибудут еще только через год, потому что их еще необходимо произвести. И сейчас [у Киева] есть средства для очень ограниченного наступления», — добавил он.

Грациано также считает, что сторонам не выгодно в данный момент начинать переговоры, потому что для каждой это означало бы отказ от каких-то своих притязаний. «Это не перерастет в мировую войну, но конфликт может тянуться еще долго», — полагает он.