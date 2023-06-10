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Медведев «запросил» у «Райнметалль» точные координаты их будущего завода на Украине

18:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к немецкому концерну Rheinmetall («Райнметалль»), планирующему построить на Украине завод по производству танков, с «просьбой» прислать России координаты будущего предприятия.

«Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить завод по производству танков в Украине. Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!» — написал он в «Твиттере». Запись оставлена на немецком языке.

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