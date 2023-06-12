Работа некоторых миротворческих миссий ООН оказывалась под угрозой из-за соцсетей - Гутерриш

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные сети и иные цифровые платформы все больше превращаются из средства связи людей по всему миру в источник страха и дезинформации. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Когда социальные сети появились поколение назад, цифровые платформы воспринимались как захватывающий новый способ связи, — сказал он на пресс-конференции, посвященной цифровым технологиям. — Однако сегодня эти технологии зачастую используются как источник страха, а не надежды. Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть».

Гутерриш отметил, что деятельность некоторых миротворческих миссий ООН оказывалась под угрозой из-за соцсетей. «Эта очевидная и реальная глобальная угроза требует четких и координированных действий мирового сообщества», — резюмировал он.