На редкоземельные элементы из Южной Америки ЕС готова потратить миллиарды евро

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС пообещал инвестировать в страны Латинской Америки 10 млрд евро в первую очередь в проекты по борьбе с изменением климата, развитию зеленой энергетики и цифровой экономики в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визит в Бразилию. Ее выступление транслировала пресс-служба ЕК.

«ЕС инвестирует в страны Латинской Америки 10 млрд евро, что станет основой для привлечения еще большего объема частных инвестиций, — заявила фон дер Ляйен. — Мы запускаем стратегическое партнерство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов, которое должно способствовать покрытию потребностей наших континентов в этих ключевых для зеленого перехода ресурсов».