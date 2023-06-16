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НОВОСТИ

Виртуальная карта – новый способ оплаты проезда в регионах от СберТройки

15:45 16.06.2023

На Петербургском международном экономическом форуме совместная ИТ-компания Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области СберТройка представила инновационную систему оплаты проезда в городском транспорте на базе мобильного приложения «Моя Тройка» и виртуальной карты «СберТройка».

Новая система оплаты заработает в регионах уже в ближайшем будущем. Первыми регионами, где можно будет воспользоваться нововведением, станут Астраханская, Тульская, Архангельская, Костромская области.

Инновационный способ оплаты с помощью приложения предполагает два способа оплаты проезда (регион выбирает подходящий). Можно с помощью приложения отсканировать QR-код в транспорте и оплатить проезд либо открыть QR-код из приложения и поднести его к валидатору, чтобы совершить оплату. В обоих случаях оплата пройдёт с помощью виртуального кошелька.

«Мы уже несколько лет плодотворно сотрудничаем с правительством Москвы и правительством Московской области, чтобы обеспечить гражданам лучший клиентский опыт при оплате проезда в общественном транспорте, – напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Виртуальная карта – новый важный шаг, который сделает проезд еще комфортнее. Инновационные технологии, разработанные СберТройкой, позволяют оплачивать проезд бесконтактно и моментально, причем такой способ оплаты абсолютно безопасен». 

В «цифре» специалисты СберТройки постарались максимально сохранить опыт использования обычной карты. Специально к ПМЭФ нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 разработала для виртуальной «СберТройки» 6 вариантов футуристического дизайна, который показывает, как может выглядеть городской транспорт в будущем. Выбрать подходящий можно в мобильном приложении «Моя Тройка» (на данный момент доступно для скачивания на устройства Android).

Важно помнить, что виртуальная карта «СберТройка» – не аналог физической карты «Тройка». В приложении они будут работать как два отдельных продукта.

«Билетная система Москвы – одна из крупнейших в мире, она представлена в более 25 регионах России и доступна для 30 млн человек, – отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта. – В ходе ПМЭФ команда СберТройки презентовала обновленную версию мобильного приложения «Моя Тройка» и новый способ оплаты с помощью виртуальной карты «СберТройка», который будет действовать в регионах. Это важный шаг на пути к еще большей цифровизации системы оплаты проезда в городском транспорте по всей стране. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска наших инновационных проектов с регионами. В ближайшее время инновационный способ оплаты заработает в Астраханской, Тульской, Архангельской, Костромской областях. Благодарим администрацию областей и лично губернаторов за желание сделать проезд в городском транспорте комфортнее».

Чтобы подключить виртуальную карту, необходимо скачать приложение «Моя Тройка» (на данный момент доступно скачивание на устройства Android) и зарегистрироваться в нем по номеру телефона. Далее нужно ввести код понравивишегося оформления карты. Виртуальной картой можно будет оплачивать поездки в регионах, где работает система.

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