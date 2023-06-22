Будущие контрактники в Москве рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО
10:53 22.06.2023
Горожане, прибывшие в московский пункт отбора на военную службу по контракту, отмечают, что готовы отправиться в зону специальной военной операции из чувства долга перед страной. Пункт на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1 принимает жителей мегаполиса и других субъектов Федерации и работает в режиме одного окна – заполнить все документы и пройти необходимые процедуры можно в одном здании.
По словам одного из будущих контрактников, на его решение отправиться на военную службу повлияло то, что он увидел сам в Донбассе. «Я просто был в Донецке и видел это все своими глазами. В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда», - рассказал кандидат журналистам. По его словам, его ведет чувство долга: «Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает».
Кандидеты в контрактники отмечают хорошую организацию работы пункта. «Все дали, все показали, все объяснили, как и что делать. Все нормально», - сообщил потенциальный военнослужащий.
Как уже сообщала «Независимая газета», максимум информации о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их родственников.
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