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НОВОСТИ

Московская электронная школа будет помогать выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ

16:22 22.06.2023

Московская электронная школа (МЭШ) поможет выпускникам подобрать вузы и специальности по полученным баллам на выпускных экзаменах. Подборка на платформе выдаст детальную информацию об учебном заведении: его наименование, адрес, контактные телефоны, ссылку на сайт.

«В этом учебном году мы дали много новых возможностей для московских школьников по подготовке к госэкзаменам. Это и новый формат обучения, и две волны пробных ЕГЭ, и программа психологической поддержки, и новые цифровые сервисы. В их числе возможность узнать в Московской электронной школе о подходящих вузах для поступления в зависимости от баллов, которые получили ребята на пробных экзаменах», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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