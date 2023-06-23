Около 4000 светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское»

11:03

В электродепо «Аминьевское» в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) идет установка освещения. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, всего планируется смонтировать почти 4000 световых приборов. «Отстойно-ремонтный корпус является одним из самых крупных объектов на территории электродепо «Аминьевское», его площадь составляет 36,8 тыс. кв метров. В здании ведется монтаж освещения: в технической, ремонтной зоне, на фасадах, в служебных и бытовых помещениях будет размещено 3933 осветительных прибора, выполненных по энергосберегающим технологиям», – сообщил заммэра.

Как отмечает Бочкарев, отстойно-ремонтный корпус рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначаются для отстоя, четыре – для ремонта и одна – для мойки вагонов.

Объект возводят поэтапно. «Первый этап – сооружение 14 канав – находится в высокой степени готовности, - сообщил гендиректор «Мосинжпроекта» (генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов. - Во второй пусковой комплекс входит создание еще 15 канав – здесь завершаются бетонные работы, начались укладка путей и монтаж инженерных коммуникаций».

Кровля всего отстойно-ремонтного корпуса уже выполнена, а также идет устройство световой сигнализации в виде светодиодной полосы, оповещающей о подаче напряжения на вагоны подвижного состава.

Электродепо «Аминьевское» строится на западе Москвы, в районе пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской улицей, на территории бывшей промзоны площадью около 15,7 га. Открытие объекта позволит создать 1350 рабочих мест.

В электродепо будут ремонтироваться и отстаиваться поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Вместе с ним подвижной состав БКЛ обслуживают депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».