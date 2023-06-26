Сергей Собянин: 14 компаний в сфере ИТ и медицины получили московские гранты на импортозамещение
12:15 26.06.2023
Московские власти активно помогают отечественным компаниям, работающим в сфере телекоммуникаций, IT и медицины, путем поддержки их грантами на развитие импортозамещения. По словам мэра Москвы Сергея, получатели городских финансов активно запускают в мегаполисе новые производства или расширяют уже действующие.
Глава города в своем Telegram-канале привел несколько примеров успешного сотрудничества бизнеса и городских властей. Например, компания «Векас» ведет разработку программного обеспечения для автоматизации производства на предприятиях и, благодаря гранту, ей удалось собрать команду и создать альфа-версию продукции. Компания «ТЗМОИ» производит медицинскую технику: от стерилизаторов до дезинфекционно-моечного оборудования. Выделенные городом финансы позволили предприятию расширить производство, увеличить штат сотрудников и начать серийное производство продукции.
«Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 миллионов рублей 14 импортозамещающим компаниям. За их счет уже создано свыше 5,5 тысяч квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений в городе, — отметил Собянин.
Кроме того, драйвером развития городской экономики становится творческий бизнес, в котором задействовано более миллиона человек. Столичное Агентство креативных индустрий (АКИ) с 2020 года помогает реализовывать потенциал творческим людям в мегаполисе.
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