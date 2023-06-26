Будущие контрактники в Москве рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины
13:46 26.06.2023
Горожане, пришедшие в московский единый пункт отбора на военную службу по контракту рассказали журналистам о мотивах, по которым они решили отправиться в армию. По словам одного из потенциальных контрактников, главная задача мужчины - защищать свою Родину, семью и близких: «Решение было в принципе принято с начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти». Еще один будущий военнослужащий сообщил, что его сын гордится принятым отцом решением: «Мой сын, ему 10 лет, и он мной горд. Он говорит: «Пап, ты мужик!».
Как уже сообщала «Независимая газета», пункт отбора граждан на контрактную военную службу расположен в Москве на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Там принимают не только жителей мегаполиса, но и других регионов РФ, а также иностранцев. Информацию о работе пункта и условиях отбора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также в Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, отвечающий на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.
Пункт на улице Яблочкова работает по системе единого окна – в одном месте потенциальные контрактники могут заполнить все документы, пройти психологическое тестирование и медицинский осмотр. Специалисты центра и волонтеры помогают кандидатам оперативно пройти все процедуры и определиться с военной специальностью. Потенциальные военнослужащие перед отправкой в зону специальной военной операции будут проходить профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.
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